De Vrij: «Ritorno al Feyenoord? La mia idea con l’Inter è questa. Sui cambi in difesa…»

Le parole di Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, in conferenza stampa in vista della gara contro il Feyenoord. Tutti i dettagli

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista di Feyenoord-Inter di Champions League.

EMERGENZA IN DIFESA – «Penso che il modo di giocare o i principi non cambiano, giochiamo da tanti anni insieme, ognuno sa cosa fare anche in un ruolo dove non ha giocato spesso. Cambiano i giocatori ma siamo pronti, ognuno sa cosa fare».

RITORNO AL FEYENOORD – «Non lo so, non so nemmeno se tornerò in Olanda a vivere, nonostante anche mia moglie sia olandese. L’Inter ha l’opzione per allungare il mio contratto, quando decideranno mi comporterò di conseguenza».

