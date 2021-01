Roberto De Zerbi ha parlato dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta: ecco le parole del tecnico neroverde anche su Djuricic

Roberto De Zerbi analizza la sconfitta del Sassuolo contro l’Atalanta. Le sue parole a Sky Sport.

LA SCONFITTA – «Io penso che abbiamo preso gol subito però eravamo partiti fortissimi, poi contro l’Atalanta soffriamo tanto l’aspetto fisico, è più difficile rispetto alle altre grandi. Il Sassuolo è questo, scegliamo determinati tipi di giocatori e abbiamo deciso di restare noi stessi. Noi dobbiamo sapere che venendo a giocare qui puoi perdere ma non devi abbassare la testa, restando con il nostro DNA».

DJURICIC – «Prima di Genova con la Sampdoria ha sbagliato nei miei confronti e dei compagni, poi si è allenato tranquillamente ma oggi era giusto che andasse in tribuna. Non sono un allenatore che punisce ma era giusto così, è il calciatore che ho allenato di più in carriera. Non solo ha chiesto scusa ma è voluto venire con la squadra, è un titolarissimo quando sta bene, però quando uno sbaglia deve assumersi le responsabilità».