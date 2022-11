De Zerbi: «Guardiola il migliore, io con le mie idee. Tra Serie A e Premier...»

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, si è raccontato in una lunga intervista a Sky Sport: le sue dichiarazioni

GUARDIOLA – «Per me è il migliore allenatore degli ultimi 30 anni della storia del calcio, i complimenti da parte sua fanno piacere. Se sono convinto di star andando in una giusta direzione io ci vaso, ma non perchè voglio essere un bastian contrario. Io vedo un certo tipo di cose nel calcio, mi identifico in certe idee e mi viene naturale fare determinate richieste».

BRIGHTON – «Non penso che la mia idea sia meglio di quella di Potter. Sono entrato in punta di piedi rispettando il lavoro di chi c’era prima e di cui ora beneficio. Ho iniziato a mettere dentro le mie idee, anche se certamente volevo di più. Siamo a buon punto e ringrazio Potter. E’ chiaro che prendendo una quarta in classifica potevo solo peggiorarla».

DIFFERENZE TRA SERIE A E PREMIER – «In Premier c’è una mancanza totale di pressione sui giocatori, in Italia sembra di fare un ritiro spirituale in qualsiasi categoria. In Inghilterra è tutto un altro mondo, c’è il day off in mezzo alla settimana che per me è come un giorno sprecato di lavoro, ma per loro è sacro. Nessuno dei due tipi di calcio è giusto, sono solo diversi».