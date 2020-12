De Zerbi: «Il gol di Rafael Leao ci ha provocato dolore fisico. Su Traorè…»

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria. Le sue parole

GOL RAFAEL LEAO – «E’ stato dolore fisico prendere gol da Leao dopo 7 secondi, pur bravi che siano stati gli avversari, dopo questa cosa ti segna e ci ha segnato perché oggi eravamo ancora arrabbiati per quel gol, da lì parte quell’avvio di oggi, e sbagliare ti aiuta a crescere. Abbiamo tanti giovani, è normale cadere, ma è giusto rialzarsi e fare delle prestazioni di oggi. Voglia di vincere, di soffrire, c’è stato un po’ tutto».

TRAORÈ – «Domenica quando ho detto con qualcuno sbagliavo probabilmente con Traoré in passato ho sbagliato chiedendogli delle cose, dimenticandomi che lui ha 20 anni ed è uno straniero, probabilmente aveva bisogno di tranquillità. Traoré è un talento come Djuricic, abbiamo ritrovato Caputo e Magnanelli, non in condizione ottimale ma lui è importante anche al 50%, sta tornando Boga. Gennaio sarà un mese importante che sposterà una buona parte della nostra stagione».

SCONFITTE CONTRO MILAN E INTER – «Noi possiamo perdere con tutte, mi è dispiaciuto però non potermela giocare alla pari perché con la nostra squadra è un obbligo crederci. Al massimo perdi, peggio della sconfitta non c’è niente, ma perché devo partire con il braccino e poca convinzione perché abbiamo tanto talento».