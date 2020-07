De Zerbi: «Il presidente sarebbe stato felice» – VIDEO

De Zerbi: «Il Dottor Squinzi sarebbe stato felice». Il tecnico del Sassuolo ricorsa l’ex numero uno neroverde in conferenza stampa

Dopo il pareggio interno con la Juventus, Roberto De Zerbi ha una dedica speciale per il Dottor Squinzi, presidente del Sassuolo, venuto a mancare ad ottobre del 2019.

Le parole del tecnico in conferenza stampa: «In questo ultimo periodo ci stiamo pensando tanto. Lui era quello che si spingeva sempre oltre. Era un visionario che non si accontentava mai, ma senza presunzione. In queste ultime partite lo avremmo, l’abbiamo reso felice».