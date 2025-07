De Zerbi sicuro: «Futuro? Vi spiego il perché al Marsiglia mi sento molto bene qui soprattutto dopo l'anno scorso» - Calcio News 24

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul suo futuro

Roberto De Zerbi ha finalmente trovato la sua dimensione ideale all’Olympique Marsiglia. In un’intervista esclusiva rilasciata a L’Équipe, l’allenatore italiano ha spiegato perché Marsiglia è diventata la sua nuova casa, sia dal punto di vista professionale che personale. Dopo una stagione straordinaria, conclusa con il secondo posto in Ligue 1 e il ritorno in Champions League, De Zerbi si sente profondamente legato alla città e al club.

«Marsiglia è il posto ideale per me», ha dichiarato De Zerbi. «La città, la passione per il calcio, tutto qui mi rispecchia. È un ambiente che vive per questo sport, fatto di emozioni forti, di alti e bassi continui. La partita della domenica rappresenta per la città la ricompensa di una settimana intensa, e lo stesso vale per me. Per me il calcio è la ricompensa di tutti i sacrifici e del lavoro svolto durante la settimana».

Il passaggio dalla Premier League al Marsiglia ha rappresentato per De Zerbi una scelta di cuore, una decisione che ha voluto fortemente. L’ex tecnico del Sassuolo ha sottolineato come il club francese corrisponda perfettamente alla sua idea di calcio, fatto di intensità, passione e continuo confronto con la pressione del risultato.

«L’Olympique Marsiglia non è solo una squadra di calcio, è l’anima della città», ha spiegato De Zerbi. «Senza l’OM, Marsiglia sarebbe la stessa città? E io, sarei lo stesso senza il calcio? Questo è ciò che ci lega profondamente. Mi sento davvero a casa qui, perché questa città mi somiglia».

Il tecnico 46enne ha anche parlato della pressione costante che accompagna il lavoro in una piazza caldissima come Marsiglia. Tuttavia, questa pressione per De Zerbi non è un peso, ma un motore che spinge lui e la squadra a dare sempre il massimo.

Con un progetto solido e una visione chiara, De Zerbi sta lasciando un segno indelebile nel club francese. Il suo approccio al gioco e alla gestione della squadra hanno conquistato tifosi e addetti ai lavori, che vedono in lui la guida ideale per riportare Marsiglia ai vertici del calcio europeo.

In sintesi, l’esperienza di De Zerbi a Marsiglia rappresenta non solo una nuova sfida, ma anche un’autentica storia di amore e identità tra un allenatore e una città che condividono la stessa passione per il calcio.