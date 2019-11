DE ZERBI: «Non siamo stati cinici. Bicchiere mezzo vuoto per il risultato» – VIDEO

Roberto De Zerbi non è troppo soddisfatto per il pareggio ottenuto dal Sassuolo contro il Lecce al Via del Mare. Le sue parole

(-Dal nostro inviato al Via del Mare) Roberto De Zerbi ha parlato in zona mista al termine del match pareggiato dal Sassuolo contro il Lecce. Un 2-2 che lascia un po’ di amaro in bocca al tecnico neroverde che avrebbe voluto vedere maggior cinismo sotto porta. Le sue parole.

«Non siamo stati cinici sotto porta e questo è un peccato. Vedo il bicchiere mezzo vuoto per il risultato non per la prestazione».