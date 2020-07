De Zerbi: “Risultato bugiardo. Ma il VAR ha migliorato il calcio” – VIDEO

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto al termine del match perso contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto al termine del match perso contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni sul match:

«Io credo che il VAR abbia migliorato il calcio. Dà fastidio perché arriva in ritardo e ti toglie l’emozione, oggi l’ha tolta quattro volte. Ma bisogna essere equilibrati in quel che si dice. Il risultato è bugiardo. La soddisfazione me l’avrebbe data vincere la partita. Anche nel primo tempo abbiamo fatto la gara che dovevamo. Quello che posso rimproverare è che in qualche situazione dobbiamo essere più determinati».

CAPUTO – «Noi dobbiamo arrivare ottavi. Abbiamo un obiettivo di squadra, insieme a questo vogliamo far raggiungere quota 20 a Caputo, ma anche a Berardi».