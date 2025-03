Serie C, ufficiali i deferimenti di quattro club: il motivo e la sanzione

Il comunicato ufficiale della Serie C sui deferimenti di quattro club per delle sanzioni amministrative. Tutti i dettagli in merito

La Figc, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato i deferimenti per Lucchese, Messina, Taranto e Triestina in Serie C.

COMUNICATO – «Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare le società Lucchese 1905 S.r.l. (Girone B di Serie C), A.C.R. Messina S.r.l. (Girone C di Serie C), Taranto F.C. 1927 S.r.l. (Girone C di Serie C), U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. (Girone A di Serie C), nonché i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, per una serie di violazioni di natura amministrativa».