Cagliari, Deiola: «Pisacane l’uomo giusto. C’è una cosa diversa dal passato»

Cagliari, Deiola simbolo di appartenenza: «Qui si lavora con entusiasmo e consapevolezza». E sul futuro il centrocampista non ha dubbi

Alessandro Deiola, centrocampista e bandiera del Cagliari, ha raccontato il suo momento e quello della squadra in una lunga intervista concessa a L’Unione Sarda. Il giocatore rossoblù, punto di riferimento dentro e fuori dal campo, ha affrontato diversi temi legati al suo ruolo, alla stagione in corso e al legame profondo con il club della sua città.

Sul piano tattico, Deiola ha ribadito la sua disponibilità totale verso la squadra e il nuovo tecnico: «Cerco sempre di adattarmi alle esigenze del Cagliari, l’importante è essere in campo e dare il massimo. Anche se nasco centrocampista, posso ricoprire il ruolo di difensore quando serve. È una soluzione che mi porto dietro dai tempi delle giovanili. A volte ragiono da centrocampista, ma cerco sempre di farmi trovare pronto, anche con Ranieri è successo un paio di volte».

L’esperienza e la versatilità di Deiola rappresentano un valore aggiunto per il Cagliari, soprattutto in una stagione complessa ma piena di entusiasmo. «C’è un’energia positiva, molta consapevolezza nei nostri mezzi. Lavoriamo con impegno ogni giorno, perché sappiamo che la Serie A è un campionato difficile, dove ogni partita richiede massima concentrazione. Al centro sportivo si respira entusiasmo e voglia di migliorare, e questo lo portiamo in campo».

Il centrocampista sardo, cresciuto nel vivaio del Cagliari, è ormai un simbolo di continuità e dedizione. Ogni allenatore che passa da Asseminello sembra ripartire proprio da lui: «Io cerco sempre di dare tutto in allenamento, giorno dopo giorno. Mi impegno per migliorarmi e per fare il mio lavoro con serietà. Sono felice che i tecnici percepiscano quanto significhi per me questa maglia e questo gruppo. Il Cagliari è casa mia, e giocare qui è sempre un onore».

Deiola ha poi parlato di Fabio Pisacane, ex compagno e oggi parte dello staff tecnico rossoblù: «Cambia solo il ruolo, ma l’entusiasmo è lo stesso. Ho condiviso sei anni con lui, so quanto ci tenga al Cagliari. Anche se è all’inizio della sua carriera da allenatore, si sta preparando con grande attenzione ai dettagli. È la persona giusta, conosce perfettamente l’ambiente».

Infine, una riflessione sul valore degli allenatori: «Non conta tanto se un tecnico è stato calciatore, ma la persona che è e come riesce a trasmettere le proprie idee. Certo, avere un ex compagno in panchina può aiutare, ma quello che conta davvero è la fiducia reciproca».

Con le sue parole, Deiola conferma ancora una volta di essere il volto autentico del Cagliari, esempio di professionalità, umiltà e appartenenza ai colori rossoblù.