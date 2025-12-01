Del Piero parla di Napoli Juve: «Sarà una grande partita, sono due squadre con grandissima ambizione»

Del Piero, simbolo eterno della Juventus, presenta il big match di domenica al Maradona contro il Napoli: le sue parole

Un tuffo nel passato, tra i sogni di bambini che nascono su campetti polverosi e palloni che rimbalzano male. Alessandro Del Piero è tornato dove tutto ebbe inizio, ospite d’onore della tappa della Junior Tim Cup presso l’oratorio Don Guanella. Un’occasione speciale non solo per parlare di calcio, tattica e gol, ma soprattutto di educazione, regole e valori.

L’oratorio come scuola di vita Circondato dall’entusiasmo dei ragazzi, Pinturicchio ha condiviso i ricordi dei suoi primi passi, sottolineando come lo sport di base sia una palestra di vita prima ancora che di agonismo. “Lo sport è un luogo fondamentale per crescere, imparare le regole e fare comunità”, ha spiegato l’ex numero 10, ribadendo il ruolo centrale degli oratori come presidi sociali ed educativi in un calcio che spesso corre troppo veloce dimenticando le sue radici.

Lo sguardo al big match Inevitabilmente, l’attenzione si è poi spostata sull’attualità e sul prossimo appuntamento di Serie A: Napoli-Juve, in programma domenica sera al “Diego Armando Maradona”. Una sfida che Del Piero conosce bene, avendone decise tante con le sue magie. “Sarà una grande partita, sono due squadre con grandissima ambizione”, ha dichiarato a Il Mattino. L’ex capitano non ha nascosto le difficoltà della Juventus, impegnata in una rincorsa al quarto posto sotto la guida di Luciano Spalletti, contrapposta a un Napoli che continua a viaggiare nelle zone altissime della classifica.

