Del Piero ricorda San Siro: «È stupendo giocarci, mi sono divertito da avversario. I fischi? Mi fanno sentire vivo»

Del Piero ricorda San Siro: tutte le dichiarazioni della leggenda bianconera prima di Inter Barcellona

La leggenda della Juve Alex Del Piero ha parlato a Sky Sport prima del match dell’Inter contro il Barcellona.

PAROLE – «San Siro? E’ uno spettacolo giocarci, è stupendo. Mi sono divertito un sacco da avversario. I fischi? A me piacciono, ti fanno sentire vivo. Yamal? Impressionante. A me non piacciono i paragoni fra ere, ma dico solo che la personalità di questo ragazzo – favorita dal fatto che gioca in una squadra giovane – è impressionante. La maturità nelle scelte è fuori dal comune, al di là delle qualità tecniche che sono impressionanti».