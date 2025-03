Dele Alli e il messaggio alla squadra: ‘Famiglia’ per Sergi Roberto e i compagni del Como

Il messaggio di Dele Alli al Como in risposta a Sergi Roberto: l’inglese è pronto a fare la sua parte per aiutare i lariani a raggiungere la salvezza

Dele Alli ha voluto inviare un messaggio di affetto e unità a Sergi Roberto e ai suoi compagni del Como, apparendo in un discorso motivazionale durante un allenamento. Sergi Roberto, arrivato in Italia la scorsa estate dopo la scadenza del contratto con il Barcellona, ha condiviso alcune foto della sessione di allenamento della squadra, tra cui uno scatto in cui si vede l’ex centrocampista del Tottenham rivolgersi ai compagni. Nel post su Instagram, Roberto ha taggato l’account ufficiale del Como aggiungendo cuori blu e bianchi, a cui l’inglese ha risposto nei commenti con una sola parola significativa: “Family”.

Dopo oltre due anni di stop per problemi fisici, Alli è tornato in campo il 15 marzo, debuttando con la maglia dei lariani. Tuttavia, il suo esordio è stato tutt’altro che ideale: entrato dalla panchina, è stato espulso dopo soli dieci minuti per un intervento scomposto su Ruben Loftus-Cheek. Nonostante l’inizio complicato, il presidente del club, Mirwan Suwarso, ha espresso fiducia nelle qualità dell’inglese, convinto che possa emergere in Serie A. La squadra allenata da Cesc Fabregas tornerà in campo sabato per affrontare l’Empoli, con l’obiettivo di scalare la classifica e chiudere la stagione nella parte alta del campionato.