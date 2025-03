Delio Rossi sicuro: «Juve favorita contro la Fiorentina per un motivo. Futuro Motta? La mia sensazione è questa»

Le parole di Delio Rossi, ex allenatore sulla sfida tra Fiorentina e Juve e sul futuro di Thiago Motta sulla panchina bianconera

Delio Rossi ha parlato in esclusiva a a Juventusnews24 della stagione dei bianconeri in Serie A.

Che partita si aspetta domani?

«Sono due squadre che in questo momento sono abbastanza ondivaghe, fermo restando che secondo me la Juventus partirà favorita: i valori sono diversi. Si giocherà in casa della Fiorentina e, sicuramente, non sarà facile: la Juve, però, se vuole centrare un obiettivo, dovrà fare una partita importante».

Che idea si è fatti delle voci che stanno girando attorno alla figura di Thiago Motta?

«Il problema è che il calcio non è come la finale dei 100 metri, qui si danno dei giudizi. Fino a una settimana la Juve poteva competere per lo scudetto, ora non può arrivare quarta. I giudizi vanno fatti a lungo termine, se centra o no gli obiettivi che ha fissato con la società a inizio campionato. Bisogna mettere in preventivo che è un allenatore nuovo, che ha cambiato stile di gioco. Se non centra l’obiettivo della Champions è un anno fallimentare».

L’INTERVISTA INTEGRALE A DELIO ROSSI SU JUVENTUS NEWS 24