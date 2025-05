Della Valle sulla Juve: «Determinante l’espulsione di Kalulu. Senza Yildiz squadra di qualità. L’accesso in Champions non è più nelle sue mani ma…»

Della Valle in esclusiva a Juventusnews24: l’analisi della giornalista de La Gazzetta dello Sport su Lazio Juventus valida per la 36ª giornata

Da Giacomo Giurato, in esclusiva a Juventusnews24.com è intervenuta la giornalista de La Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle. Ecco la sua analisi su Lazio Juve giocatasi sabato 10 maggio e valida per la 36ª giornata di Serie A.

Lazio-Juventus: se l’aspettava così?

«Innanzitutto mi aspettavo una partita, essendo comunque una sfida per la Champions che vale il quarto posto, mi aspettavo qualcosa di più da tutte e due le squadre. Ho visto da parte della Juventus, probabilmente anche per colpa delle assenze, veramente poca qualità in campo e soprattutto – in particolare nel primo tempo – due squadre che, non lo so, mi aspettavo qualcosina in più anche a livello di spettacolo anche per la partita che sinceramente è stata abbastanza modesta da questo punto di vista. Per quanto riguarda lo svolgimento, penso che alla fine la Juve l’aveva preparata come doveva prepararla tanto è vero che poi è andata in vantaggio mentre la Lazio ha fatto veramente poco. È chiaro che poi l’espulsione di Kalulu ha costretto Tudor a rivedere tutti i piani e quindi ha stravolto la sua impostazione della gara».

Nel primo tempo Tudor ha optato per alcuni abbinamenti di centrocampo, abbiamo visto Locatelli su Rovella, Mckennie su Guendouzi e Thuram su Dele-Bashiru che è un po’ il perno del gioco di Baroni. Intuizioni tattiche giuste a parer suo?

«Alla fine secondo me sì perché ripeto, la Lazio ha costruito veramente poco – anche la Juve non è che abbia fatto diciamo tantissimo nel primo tempo – però alla fine la partita si è giocata soprattutto lì a centrocampo, in mezzo e quindi credo che Tudor l’avesse preparata nella maniera giusta perché è riuscito a bloccare le fonti di gioco della Lazio. La sua idea era proprio quella secondo me, costringerli a fare un primo tempo di attendismo ecco, fare lui un primo tempo attento, non far giocare la Lazio e poi colpire nel momento giusto. Alla fine il piano gli è riuscito».

