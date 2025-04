Delneri: «La mia Juve non era il peggio, mi infastidisce si parli solo una di una cosa. Futuro? Sento ancora il fuoco dentro»

Le parole di Luigi Delneri, ex allenatore della Juve, sulla sua esperienza con i bianconeri e sul futuro in panchina. I dettagli

Luigi Delneri ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua carriera e dell’esperienza con la Juve.

RIMPIANTI – «Questo solo perché al Porto, alla Roma e alla Juventus non hanno accettato i cambiamenti che avrei voluto imporre. In Portogallo, il presidente Pinto da Costa mi esonerò dopo un mese, in sede, alle 3 del mattino. La squadra aveva appena vinto la Champions con Mourinho e a lui non piaceva che volessi lanciare dei giovani come Pepe. Alla Roma subentrai in un’annata difficile, cominciata con la rinuncia di Prandelli. Alla Juve, ottimo girone di andata e pessimo ritorno per via degli infortuni, su tutti quello del nostro goleador Quagliarella. Mi infastidisce che si prende la mia Juve come pietra di paragone del peggio, io a Torino non ho goduto di certi investimenti economici. Una cosa l’ho capita: chi va alla Juve deve porsi la vittoria come primo obiettivo, il resto viene dopo».

CASSANO, TOTTI O DEL PIERO – «Ribadito che sono stati tre fenomeni, metto Totti davanti: sapeva fare tutto, avrebbe potuto ricoprire qualunque ruolo, se la sarebbe cavata anche in porta. Era completo, strutturato al meglio».

FUTURO – «Pensione? In teoria sì, in pratica non lo so. Studio, mi aggiorno. Se mi arrivasse la proposta giusta e importante… Ho ancora il fuoco dentro».