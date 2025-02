Delneri elogia l'Udinese: «Con il Napoli migliore partita stagionale, la difesa a 4 ha funzionato alla grande, e per il futuro...»

Le parole di Luigi Delneri dopo il pareggio dell’Udinese contro il Napoli nell’ultima di campionato: «La migliore prova stagionale, la difesa poi…»

Luigi Delneri ha parlato al Messaggero Veneto dopo il pareggio dell’Udinese contro il Napoli. Di seguito le sue parole sui friulani.

PAREGGIO CON IL NAPOLI – «È stata la miglior gara della stagione, soprattutto per attenzione e applicazione tattica. Runjaic ha proposto un 4-4-2 puro in fase di non possesso con Thauvin e Lucca ben sistemati, ma la chiave è stata la mobilità e il passo degli esterni che entravano in mezzo al campo finendo anche sulla fascia opposta a quella di partenza. In questo modo l’Udinese ha avuto più densità e soluzioni al centro del campo, restando ben coperta dietro».

DIFESA FRIULANA – «Con la difesa a quattro si copre meglio il campo in ampiezza, ma qui va sottolineata l’importante presenza di Solet che ha dato grande solidità alla difesa. Credo che questo sia un modello replicabile con Kamara o Zemura in lavoro basso a sinistra. L’equilibrio difensivo è stato dato anche dall’intensità di reggere il confronto a livello fisico».

AVANTI CON LA DIFESA A 4 – «Può darsi, di certo adesso la classifica permette di osare. A Napoli è stata una partita di attesa e già con l’Empoli ci sarà un banco di prova. Resto dell’idea che Runjaic adesso possa anche pensare a un 4-3-2-1 per uno step successivo».