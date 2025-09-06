Dembélé, infortunio con la Francia: PSG furibondo. Cosa è successo e perché il club parigino non ha preso bene lo stop del suo attaccante

La vittoria della Francia per 2-0 contro l’Ucraina, in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, è stata macchiata dall’infortunio di Ousmane Dembélé, che ha scatenato l’ira del Paris Saint-Germain. L’attaccante, già reduce da un affaticamento alla coscia sinistra, è stato costretto a lasciare il campo dopo appena mezz’ora dal suo ingresso a causa di un nuovo problema, questa volta alla coscia destra. Una ricaduta che il club parigino voleva assolutamente evitare.

La gestione del giocatore da parte del ct Didier Deschamps è finita sotto accusa, ma il tecnico ha difeso fermamente la sua scelta nel post-partita, sottolineando lo stato di forma apparentemente buono del giocatore. «Dal punto di vista medico, non c’è stato alcun problema. Era in forma? Sì, altrimenti non lo avrei fatto entrare. Era in buona forma».

Tuttavia, secondo quanto riportato da RMC Sport, queste parole non hanno placato la rabbia del PSG. Il club della capitale si sente ignorato, poiché aveva esplicitamente chiesto allo staff medico francese di non rischiare Dembélé. A Parigi si ritiene che la nazionale abbia trascurato queste raccomandazioni, convocandolo e schierandolo subito senza attendere il match di martedì contro l’Islanda.

Nonostante la frustrazione del club, le norme internazionali sono dalla parte della federazione francese. Il regolamento FIFA, infatti, parla chiaro e stabilisce la priorità della convocazione in nazionale rispetto agli accordi con i club.

La FIFA stabilisce nel suo regolamento: «Un club che ha tesserato un giocatore deve metterlo a disposizione della federazione del paese per il quale il giocatore è qualificato, in base alla sua nazionalità, se viene convocato dalla federazione in questione. Qualsiasi accordo contrario tra un giocatore e un club è vietato… Un giocatore che non può ottemperare a una convocazione… a causa di infortunio o malattia, deve, su richiesta di tale federazione, sottoporsi a una visita medica da parte di un medico da essa scelto». Si apre così un nuovo capitolo del classico scontro tra club e nazionali.