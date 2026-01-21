Dembelé, rinnovo ad alta tensione col PSG: il Pallone d’Oro può dire salutare? Al-Khelaifi fissa il tetto salariale: la posizione del club

È il momento della verità per il futuro di Ousmane Dembélé all’ombra della Tour Eiffel. L’attaccante francese, consacratosi come leader tecnico assoluto del Paris Saint-Germain, è al centro di una delicata trattativa per il prolungamento del contratto. Se da un lato la volontà comune è quella di proseguire insieme, dall’altro la dirigenza dei Parigini ha inviato un messaggio inequivocabile all’entourage del giocatore: “non esagerare”. Nonostante lo status di superstar globale, il club non intende tollerare richieste economiche ritenute fuori mercato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il nodo cruciale è puramente finanziario. Il PSG, scottato dalle gestioni passate, ha inaugurato una nuova era all’insegna della sostenibilità: l’obiettivo è imporre un modello retributivo basato su una parte fissa moderata e ricchi bonus variabili legati ai risultati sportivi. Una strategia che si scontra frontalmente con le pretese degli agenti dell’ex Barcellona. Forti di una stagione mostruosa (chiusa con 35 gol e 16 assist) e del prestigioso Pallone d’Oro citato dalle fonti iberiche come coronamento della sua ascesa, i rappresentanti del classe ’97 chiedono un adeguamento dell’ingaggio proporzionato al suo valore attuale.

La posizione del presidente Nasser Al-Khelaifi appare però irremovibile. Pur definendo Dembélé una leggenda e un pilastro imprescindibile del progetto, il numero uno del club ha tracciato una linea rossa invalicabile: nessun giocatore è al di sopra dell’equilibrio finanziario della società. Toccherà ora a Luis Enrique, il tecnico asturiano che ha saputo rigenerare l’ala francese facendogli superare i cronici problemi fisici, sperare in una mediazione. La priorità sportiva è la firma, ma Dembélé dovrà decidere se accettare il nuovo rigore economico dei campioni di Francia o rischiare la rottura continuando a tirare la corda.

