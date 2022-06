Demiral torna alla Juve: l’Atalanta non vuole riscattarlo. Il centrale turco non è però nei piani del club bianconero

L’Atalanta ha preso la sua decisione definitiva: Merih Demiral verrà riscattato e farà così ritorno alla Juventus dopo la stagione trascorsa in prestito nel club bergamasco.

Come spiega Romeo Agresti di goal.com, la società nerazzurra ha sciolto le riserve, optando per il mancato riscatto del difensore turco. La Juve da parte sua sembra ora intenzionata a trovare un’altra collocazione all’ex Sassuolo, non mantenendolo in rosa per la prossima stagione.