Demme: «Scudetto? Andiamo cauti. Su Spalletti, Insigne ed Osimhen...»

Diego Demme ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: le sue dichiarazioni sulla stagione dei partenopei

Diego Demme ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue dichiarazioni riportate da Tuttonapoli.net.

ANGUISSA – «Sto bene, ho recuperato bene. Si gioca tranquilli con Anguissa perché ha sicurezza, fisicità ed è una presenza molto forte».

SPALLETTI – «Ci dà fiducia e con lui prepariamo molto bene le partite. Vede cose che non vedono tanti allenatori, dettagli che fanno la differenza».

INSIGNE – «Ha fatto un grandissimo gol, complimenti a lui. Lorenzo è un calciatore molto bravo. Sappiamo cosa porta uno come lui in campo, non ce ne sono tanti come lui perché può fare la differenza in un momento».

ROMA – «Vogliamo continuare il nostro percorso. La Roma ieri ha perso 6-1, ma è diverso perché hanno cambiato tanti calciatori. In campionato è un’altra partita e vorremmo vincere anche questa».

OSIMHEN IMMARCABILE – «Quasi, sì. Sta facendo molto bene. Non mi sono mai allenato con uno come lui. Ci dà velocità, tecnica, davanti alla porta fa gol. Ha tutto ciò che serve a un grande attaccante, non ne ho mai visto uno come lui».

SCUDETTO – «Andiamo piano, l’importante è sempre la prossima partita».

RAPPORTO CON SPALLETTI – «Mi dà qualcosa in più, mi dà i dettagli su cosa faccio, un input diverso rispetto ad altri allenatori».