Derby d’Italia: l’Inter è arrivata a Torino, Chivu pronto a sfidare la Juve di Tudor – VIDEO

Derby d’Italia: l’Inter è arrivata questa sera a Torino, il tecnico Chivu pronto a sfidare la Juventus di Igor Tudor – VIDEO

(Andrea Bargione inviato a Torino) – L’Inter è sbarcata a Torino nella serata di venerdì 12 settembre, attorno alle ore 20:00, accolta da un gruppo di tifosi entusiasti che ha voluto trasmettere tutto il proprio calore alla squadra in vista del primo Derby d’Italia della stagione. Il match contro la Juventus, in programma sabato 13 settembre alle ore 18:00 all’Allianz Stadium, rappresenta uno snodo cruciale per entrambe le formazioni nella terza giornata di Serie A 2025/26.

Atmosfera carica e presenza istituzionale

All’esterno dell’hotel che ospita il ritiro nerazzurro, cori e applausi hanno accompagnato l’arrivo del pullman dell’Inter. Tra i presenti anche il presidente Giuseppe Marotta, figura chiave nella dirigenza interista, che ha voluto manifestare il proprio sostegno alla squadra in un momento delicato. La sua presenza è stata interpretata come un gesto di leadership e unità, volto a rafforzare il gruppo alla vigilia di una delle sfide più sentite dell’anno.

Cristian Chivu, il tecnico al debutto nel Derby da allenatore

Cristian Chivu, ex difensore centrale rumeno e oggi allenatore dell’Inter, si prepara a vivere il suo primo Derby d’Italia da tecnico. Dopo la sconfitta contro l’Udinese prima della sosta per le Nazionali, il tecnico nerazzurro è chiamato a dare una risposta forte. Con il rientro di Lautaro Martínez, attaccante argentino e capitano della squadra, e la probabile titolarità di Marcus Thuram, l’Inter punta su un attacco di qualità e dinamismo.

Juventus a punteggio pieno, Inter chiamata al riscatto

La Juventus, guidata da Igor Tudor, arriva all’appuntamento con due vittorie su due e una rosa galvanizzata. L’Inter, invece, ha bisogno di ritrovare fiducia e compattezza. Dopo la cena e l’ultima riunione tecnica, la squadra si è ritirata in albergo per prepararsi mentalmente alla sfida.

Derby d’Italia 2025: orario, luogo e aspettative

Il fischio d’inizio è previsto per sabato 13 settembre alle ore 18:00. Il Derby d’Italia, giunto alla sua 185ª edizione in Serie A, promette spettacolo e tensione. L’Inter è pronta a sfidare i suoi eterni rivali: la battaglia è cominciata.