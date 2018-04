Inter-Juventus, il doppio ex Boninsegna: «Nerazzurri favoriti»

Grande doppio ex della partita, Roberto Bonisegna ha detto la sua su Inter-Juventus in programma questa sera: ecco le parole di Bonimba

Tra i più importanti doppi ex del confronto, Roberto Bonisegna ha scritto pagine importanti nella storia di Inter-Juventus. L’ex attaccante, intervistato dal Corriere della Sera, ha analizzato il confronto in programma questa sera al Meazza: «Sta meglio il duo dell’Inter (Perisic-Icardi, ndr), Dybala è in un momento difficile, Higuain non fa gol da otto partite e poi il fattore campo pesa, l’Inter a San Siro ha perso una volta sola e mai con le grandi. C’è un però: stavolta non può bastarle il pari. Dopo la sconfitta con il Real i bianconeri sono in difficoltà. L’Inter parte favorita».

Continua Roberto Boninsegna ai microfoni de il Corriere della Sera, parlando di Mauro Icardi e Paulo Dybala: «Icardi è il più forte. Mauro fa il suo gioco, in casa e fuori. Certo se non segna non lo vedi, ma fa gol quasi sempre. Dybala non è ancora completo, si esalta di più nelle partite davanti al suo pubblico, spesso però le gare importanti le sbaglia».