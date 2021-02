Derby Together: iniziativa del Milan per riempire virtualmente San Siro

Il Milan vuole riempire San Siro per il derby, ma solo virtualmente: ecco l’iniziativa del club rossonero per la gara contro l’Inter

Con l’iniziativa Derby Together il Club rossonero chiama a raccolta gli oltre 500 milioni di supporters in tutto il mondo per riempire virtualmente San Siro

BARESI – «L’iniziativa Derby Together è una grande occasione per far sentire alla squadra la propria vicinanza e il sostegno in vista del Derby ma, soprattutto, è un gesto concreto di supporto alla comunità e alle fasce più fragili della popolazione colpite dalla pandemia. Il calcio è un gioco di squadra e AC Milan insieme ai suoi sostenitori scende in campo per dare il proprio contributo».

CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24