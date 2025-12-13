Deschamps annuncia l’addio alla Francia! Il ct dei Bleus spiega: «Non ho nessuna ambizione presidenziale, non fa parte dei miei piani futuri. Dopo il Mondiale 2026 chiuderò»

Deschamps annuncia l’addio alla Francia! Il ct dei Bleus spiega che il Mondiale 2026 sarà il suo ultimo alla guida della nazionale francese

Nel corso dell’Assemblea federale della Federcalcio francese, Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia dal 2012, ha tracciato un bilancio della sua lunga esperienza alla guida dei Bleus e ha ufficializzato una decisione attesa: lascerà la panchina al termine della Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada.

Un annuncio arrivato con il consueto stile diretto e misurato, accompagnato da ironia e da un richiamo forte ai valori fondanti del calcio francese.

FUTURO E IPOTESI PRESIDENZA FFF – «Non ho nessuna ambizione presidenziale, non fa parte dei miei piani futuri. Mi sento sempre giovane e guardo al presente e al domani».

OBIETTIVO MONDIALE 2026 – «L’obiettivo è sempre il massimo. Non vinciamo sempre, ma ci impegniamo a fondo. Potete contare su di me».

IL RUOLO DEL CALCIO DILETTANTISTICO – «Il calcio professionistico attraversa momenti delicati, soprattutto economicamente. La nostra base solida resta il calcio amatoriale. Il calcio francese ha bisogno di voi».

