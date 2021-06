Deschamps: «Eliminare il Portogallo? Grande motivazione per la sfida di domani»

Deschamps non vuole rischiare passi falsi e carica la squadra in vista della sfida di domani con il Portogallo. Le sue parole

L’allenatore della Francia Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa delle motivazioni della sfida di domani con il Portogallo, ultima del girone ad Euro2020:

«Non c’è motivazione migliore nella possibilità di eliminare il Portogallo. La nostra ambizione è ottenere il miglior risultato possibile per avere un impatto sulla classifica e, in modo collaterale, sui nostri avversari. Ci siamo garantiti gli ottavi e questo ci dà una certa calma, che non è in competizione con le nostre ambizioni. Griezmann? So che è in grado di giocare in ogni posizione offensiva e che la sua preferenza è quella di giocare centrale. Devo pensare al quadro generale per sapere se ha un impatto positivo sull’equilibrio della squadra»