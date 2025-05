Deschamps infastidito: «Chi tiferò tra Psg e Inter? Conoscete le mie origini, ecco cosa spero»

Le parole di Didier Deschamps, ct della Francia, sulla finale di Champions League tra PSG ed Inter. Tutti i dettagli in merito

Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato in conferenza stampa della finale di Champions League tra PSG ed Inter.

PSG O INTER? – «Dici sul serio? Dovrai chiedere a qualcuno al Vieux Port! Sono un allenatore e c’è una squadra francese, anche se ho origini marsigliesi… Ovviamente, anche se ho due giocatori coinvolti nell’Inter, una vittoria del PSG sarebbe la cosa migliore per il calcio francese».

KALULU – «È la prima volta per lui, come per Rayan Cherki. Kalulu sta facendo un’ottima stagione con la Juventus. È stato molto bravo anche con il Milan. Ha la capacità di essere utilizzato in due ruoli: alla Juventus gioca più in una difesa a tre ma può anche fare il terzino destro. Lo seguiamo da un po’, la sua chiamata è più o meno legata alle assenze in difesa, ma ho anche in mente di poter dare una scossa, di trarre insegnamenti per me, per lo staff, anche in vista delle scadenze future. Poi spetterà a loro dare delle conferme, c’è sempre molta concorrenza. Dopo l’infortunio, che lo ha davvero penalizzato e rallentato, ha trovato un ottimo livello».

RAPPORTO CON POGBA – «Questa è un’ottima notizia per lui. Mi assicuro di essere sempre in contatto e supportare i giocatori. Certo, conosco Paul dall’inizio. Ma quando ci sono problemi del genere, infortuni complicati, più i problemi privati che ha avuto, più questa sospensione, i giocatori sanno che sono disponibile in ogni momento e che io posso comunicare con loro, con lui in questo caso. È qualcosa di essenziale per me, senza sapere cosa succederà domani. Ma questo sostegno, questo seguito è logico per me nel rapporto di fiducia che mi assicuro di avere con i giocatori».