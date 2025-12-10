Serie A
Designazioni arbitrali Serie A, le scelte dell’AIA per la 15a giornata: scelto Massa per Bologna Juventus, Doveri per l’Inter. La lista completa
L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 15ª giornata di Serie A 2025/2026, turno ricco di sfide delicate tanto in zona europea quanto in quella salvezza. Riflettori puntati soprattutto su Genoa Inter, affidata a Daniele Doveri, e su Bologna Juventus, diretta da Davide Massa. Per il Napoli, in casa dell’Udinese, c’è Sozza, Feliciani, invece, per Roma Como.
Ecco tutte le scelte ufficiali.
LECCE – PISA
Venerdì 12/12, ore 20:45
Arbitro: Sacchi J.L.
Assistenti: Cecconi – Giuggioli
IV: Dionisi
VAR: Maggioni
AVAR: Pairetto
TORINO – CREMONESE
Sabato 13/12, ore 15:00
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Mastrodonato – Pistarelli
IV: Turrini
VAR: Meraviglia
AVAR: Di Bello
PARMA – LAZIO
Sabato 13/12, ore 18:00
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Rossi C. – Trinchieri
IV: Ayroldi
VAR: Aureliano
AVAR: Volpi
ATALANTA – CAGLIARI
Sabato 13/12, ore 20:45
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Mondin – Miniutti
IV: Mucera
VAR: Marini
AVAR: Fabbri
MILAN – SASSUOLO
Domenica 14/12, ore 12:30
Arbitro: Crezzini
Assistenti: Meli – Alassio
IV: Chiffi
VAR: Prontera
AVAR: Maresca
FIORENTINA – H. VERONA
Domenica 14/12, ore 15:00
Arbitro: Colombo
Assistenti: Baccini – Perrotti
IV: Piccinini
VAR: Gariglio
AVAR: La Penna
UDINESE – NAPOLI
Domenica 14/12, ore 15:00
Arbitro: Sozza
Assistenti: Lo Cicero – Yoshikawa
IV: Bonacina
VAR: Ghersini
AVAR: Manganiello
GENOA – INTER
Domenica 14/12, ore 18:00
Arbitro: Doveri
Assistenti: Rossi M. – Bercigli
IV: Fourneau
VAR: Camplone
AVAR: Abisso
BOLOGNA – JUVENTUS
Domenica 14/12, ore 20:45
Arbitro: Massa
Assistenti: Dei Giudici – Moro
IV: Zufferli
VAR: Mariani
AVAR: Di Bello
ROMA – COMO
Lunedì 15/12, ore 20:45
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Scatragli – Palermo
IV: Massimi
VAR: Mazzoleni
AVAR: Giua