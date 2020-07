Designazioni arbitri serie A 29 luglio: Cagliari Juve a Ghersini, Lazio Brescia verrà diretta da Massimi. Ecco tutte le scelte

La C.A.N. A ha diramato i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le otto gare valide per la 18ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma mercoledì 29 luglio. Ecco le scelte:

H. VERONA – SPAL Mercoledì 29/07 h. 19.30

SOZZA

MELI – MARCHI

IV: ROS

VAR: GIUA

AVAR: PASSERI

LAZIO – BRESCIA Mercoledì 29/07 h. 19.30

MASSIMI

FIORITO – MASTRODONATO

IV: GUIDA

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO

SAMPDORIA – MILAN Mercoledì 29/07 h. 19.30

PASQUA

MONDIN – DE MEO

IV: MANGANIELLO

VAR: MASSA

AVAR: LO CICERO

SASSUOLO – GENOA Mercoledì 29/07 h. 19.30

MARESCA

TEGONI – COLAROSSI

IV: ABISSO

VAR: FABBRI

AVAR: VALERIANI

UDINESE – LECCE Mercoledì 29/07 h. 19.30

ORSATO

MANGANELLI – GIALLATINI

IV: LA PENNA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: BINDONI

CAGLIARI – JUVENTUS Mercoledì 29/07 h. 21.45

GHERSINI

TOLFO – PAGLIARDINI

IV: MARINI

VAR: MARIANI

AVAR: PAGANESSI

FIORENTINA – BOLOGNA Mercoledì 29/07 h. 21.45

DI BELLO

ROCCA – PAGNOTTA

IV: DOVERI

VAR: CALVARESE

AVAR: DI VUOLO

TORINO – ROMA Mercoledì 29/07 h. 21.45

PICCININI

RANGHETTI – VILLA

IV: SACCHI

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI