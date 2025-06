Deulofeu: «Più che infortunio, la mia è una disabilità. E' partito tutto da quella maledetta partita» - Calcio News 24

Deulofeu, il calvario infinito del giocatore dell’Udinese: «La mia non è un’infortunio, è una disabilità». La situazione

Gerard Deulofeu torna a parlare pubblicamente della sua lunga assenza dai campi, con parole forti e toccanti che testimoniano un dolore profondo, non solo fisico ma anche umano. L’ex attaccante dell’Udinese, che non gioca una partita ufficiale da oltre due anni e mezzo, ha raccontato la sua drammatica esperienza nel format ADN Masia di Sport, lasciando intendere che il ritorno al calcio giocato potrebbe non arrivare mai.

«Non riesco a giocare da più di due anni e mezzo», ha dichiarato Deulofeu. «Ho avuto un grave infortunio al ginocchio, complicato poi da un’infezione alla cartilagine. È una situazione molto delicata, diversa da un classico infortunio con tempi di recupero prevedibili. Non posso darmi scadenze. Ci sono momenti in cui faccio progressi e altri in cui torno indietro. Non so se potrò tornare a giocare».

Il calvario dell’attaccante spagnolo è iniziato nel 2023, durante una sfida tra Sampdoria e Udinese. Da lì, un intervento chirurgico e poi l’imprevista complicazione: un’infezione alla cartilagine che ha compromesso la funzionalità del ginocchio, trasformando un infortunio in qualcosa di molto più grave. Tanto che lo stesso Deulofeu non esita a definirlo “più una disabilità che un infortunio”.

Lo scorso 16 gennaio, l’Udinese lo ha svincolato, ponendo fine al contratto con un giocatore che, quando in forma, aveva rappresentato un vero valore aggiunto per il club friulano. Da allora, Deulofeu è rimasto fuori dai radar del calcio professionistico, ma non ha smesso di lottare.

«Mi sto allenando e preparando per tornare, ma non ho la certezza che accadrà», ha ammesso. «Ma sono testardo e non ho alcuna intenzione di mollare. Farò di tutto per tornare in campo. Ho pensato anche al ritiro, ma quello che ho chiaro è che voglio restare nel mondo del calcio. È la mia vita, anche se dovessi farlo in un altro ruolo».

Le parole di Deulofeu hanno scosso il mondo del calcio, che ricorda il suo talento esplosivo, le giocate in Serie A, Premier League e Liga, e il suo passato nella cantera del Barcellona. Oggi, però, il calciatore combatte una battaglia diversa, più intima e complessa, nella speranza di riscrivere ancora una volta il proprio futuro.