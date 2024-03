Di Bello torna a parlare dopo le polemiche di Lazio-Milan

Marco Di Bello rompe il silenzio dopo le numerose polemiche a seguito della sua direzione di Lazio-Milan: ecco cosa ha postato sui social

Dopo giorni di silenzio, anche Marco Di Bello è tornato a parlare sui social dopo le polemiche che hanno seguito la sconfitta della Lazio contro il Milan, sottolineando le sue 161 gare in massima serie.

L’arbitro ha poi usato come sottofondo la canzone “Zitti e buoni” dei Maneskin, forse per mettere a tacere le polemiche che, però, sono destinate a continuare ancora a lungo. Non solo Di Bello però: sui social, come riportato l’ANSA ha parlato anche la moglie. Di seguito le sue parole.

«Non è facile scrivere rimanendo lucida ed educata, non è facile restare equilibrata e serena. Non è per niente facile, ma devo esserlo per non farmi travolgere e inghiottire da questa tempesta di odio. Non voglio parlare di arbitraggio, non mi interessa parlare di calcio e calciatori, non posso però parlare di sport perché sport non è più: nello sport non c’è spazio per odio e violenza. Invece sono due giorni, e chissà quanti altri ne seguiranno, che su un UOMO si stanno riversando le più indicibili cattiverie e ostilità. È un accanimento mediatico e sociale senza precedenti. Viviamo in un’epoca storica dove si condannano e si prendono le distanze da violenza e abusi, ma siamo però capaci di odiare, denigrare, offendere, maltrattare e oltraggiare il prossimo. Non sono qui per difendere Marco, in quanto capace di poterlo fare da sé. Sono qui per mettermi accanto a lui, per poterlo alleggerire del carico emotivo subito. Sono qui per ricordare che dietro una divisa, fuori dal campo, lontano dalle telecamere, c’è un uomo. Ci sono sacrifici, impegno, dedizione, rinunce, sogni, successi e sconfitte. C’è Marco Di Bello, ci sono la sua forza, la sua dignità e tanto altro ancora che niente e nessuno riuscirà mai a cancellare. ‘Nel mezzo di una difficoltà c’è un’opportunità’ (Albert Einstein) Con Amore! Carla»