Roma Genoa, ecco le valutazioni intorno all’arbitro Di Bello dopo il match di ieri sera

Roma Genoa, ecco le valutazioni intorno all’arbitraggio dopo quello che è stato il match di Serie A

Come viene valutato l’arbitraggio del match che ha chiuso ieri sera la giornata numero 17? La Roma si impone per 3-1 sul Genoa all’Olimpico, grazie a un primo tempo dominante chiuso dalle reti di Soulé, Koné e Ferguson, risultato che permette ai giallorossi di scavalcare la Juventus e riprendersi il quarto posto. La direzione di gara dell’arbitro Marco Di Bello è stata giudicata globalmente sufficiente dalla maggior parte dei quotidiani sportivi (media voto intorno al 6), complice una partita il cui esito non è mai stato davvero in bilico dopo i primi venti minuti.

C’è unanimità di giudizio sulla decisione di annullare il possibile 4-0 a Koné nel primo tempo: il centrocampista della Roma sottrae il pallone quando questo è già saldamente tra le mani del portiere avversario Sommariva, commettendo fallo. Giusto, dunque, intervenire.

Il vero punto di divergenza tra le varie testate riguarda il contatto avvenuto nell’area giallorossa tra il portiere Svilar e Ostigard poco prima dell’intervallo. Per La Gazzetta dello Sport (voto 6.5), Il Tempo (6) e Il Romanista (6), la decisione di Di Bello di lasciar correre è corretta: i giornali valutano l’uscita di Svilar come un normale scontro di gioco, sottolineando come il portiere riesca a toccare il pallone prima o contemporaneamente all’impatto con il difensore del Genoa.

Di parere diametralmente opposto è il Corriere dello Sport, che punisce l’arbitro con un 5 in pagella. Secondo questo quotidiano, Svilar esce fuori tempo mancando completamente il pallone e colpendo il volto di Ostigard: un calcio di rigore netto che, secondo l’analisi, è stato gravemente ignorato sia dal direttore di gara che dal VAR. Infine, qualche dubbio minore è stato sollevato sulla posizione di Marcandalli nell’azione del gol della bandiera del Genoa, ma la sua presenza è stata giudicata ininfluente ai fini della rete.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A