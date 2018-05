Luigi Di Biagio è attualmente il ct dell’Italia, ma la sua carriera in Nazionale è a un punto di svolta: lo hanno richiesto quattro squadre in Serie A

L’Italia sta cercando un nuovo commissario tecnico e ha quasi chiuso per Roberto Mancini. Mentre il Mancio cerca di convincere lo Zenit, c’è chi deve capire cosa farà da grande. Si tratta di Luigi Di Biagio, attuale commissario tecnico della Nazionale, seppure ad interim. Non è stato confermato e non sembra nemmeno vicino al ritorno all’Under 21. Lui stesso pare intenzionato ad ascoltare le sirene in arrivo dalla Serie A, dato che ben quattro squadre lo stanno seguendo. Spal, Benevento, Cagliari e Bologna potrebbero dargli la prima chance da allenatore in un club.

Spal e Benevento lo avevano contattato già tempo addietro. Il Benevento sembra vicino a confermare Roberto De Zerbi pure nel campionato di Serie B, mentre la Spal sta valutando il futuro di Leonardo Semplici. Più che dei ferraresi e dei sanniti, sono Cagliari e Bologna a tentare Gigi Di Biagio. Il Cagliari è in una situazione di classifica particolare e potrebbe ripartire proprio dall’ex nerazzurro per il futuro. Il Bologna è ai saluti con Roberto Donadoni e avrebbe in mente proprio Di Biagio, stando a La Gazzetta dello Sport.