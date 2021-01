Di Biagio ricorda Francia ’98: «Saremmo arrivati senza dubbio in finale»

Gigi Di Biagio ricorda il mondiale di Francia ’98 ed il rigore sbagliato contro i padroni di casa: ecco le parole dell’ex ct dell’Under 21

Gigi Di Biagio è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni su vari temi, tra i ricordi e l’attualità.

FRANCIA ’98 – «Saremmo arrivati senza dubbio in finale, avremmo incontrato la Croazia. Il rigore due anni dopo? Non lo volevo assolutamente battere, ma il mister me lo chiese e non mai avuto dubbi. Però andò bene».

MILAN JUVE – «È una partita difficile quella dei nerazzurri, contro una Samp che ha trovato degli equilibri, ma potrebbe farcela. Stasera poi c’è una gara che vedremo tutti, che dirà tante cose. Non è decisiva, ma il Milan allungando troverebbe entusiasmo e convinzione, mentre per la Juve una sconfitta renderebbe durissima una rimonta. Pirlo è una persona carismatica, sa quello che vuole e ha una società importante alle sue spalle, ha i senatori dalla sua parte e questo lo aiuta nel percorso di crescita. Non è semplice ma è una scommessa che la società si è sentita di fare. È difficile cominciare un percorso così».

OFFERTE PER LA PANCHINA – «Sono abbastanza pronto a tornare in panchina. Sono arrivate delle telefonate, sto valutando delle situazioni, qualcuna non l’ho accettata, qualcuno non è andata a buon fine in Italia e all’estero. L’importante è cercare di tenere sotto controllo cosa sta succedendo nei vari campionati e farsi trovare pronti».