Di Canio stronca Lukaku: «Fa cose normali, non ha mai segnato gol importanti»

Paolo Di Canio boccia nuovamente Romelu Lukaku. L’opinionista di Sky continua la sua crociata contro il belga e durante Sky Calcio Club ha duramente bacchettato l’attaccante nerazzurro. Le sue parole.

«In Italia è straripante, con quella fisicità in Serie A si diverte. Qui i difensori arretrano, se lo portano a casa. Come numeri sta facendo né più né meno della passata stagione, non ha ancora vinto niente. Non ha ancora segnato dei goal decisivi in Champions League, in Coppa Italia e nemmeno in Europa League. Se vincerà lo Scudetto avrà dato il suo contributo per vincerlo».

SCUDETTO – «E’ vero che l’Inter non ha fatto mercato a gennaio, ma che doveva fare? In estate era rientrato Perisic che era stato protagonista al Bayern, era arrivato Hakimi che è un giocatore devastante. Una squadra così deve essere per forza la candidata numero uno per lo Scudetto. L’Inter sta facendo cose normalissime per una squadra come l’Inter. Fino a una giornata fa aveva meno punti dell’anno scorso, io dico che stanno mancando le antagoniste. I nerazzurri stanno avendo lo stesso cammino dello scorso anno, con il neo però dell’eliminazione della Champions».