Di Francesco: «Empoli club sano. Trattativa nata due settimane prima»

Federico Di Francesco si è presentato in conferenza stampa nelle vesti di nuovo attaccante dell’Empoli: le sue dichiarazioni

Federico Di Francesco si è presentato in conferenza stampa nelle vesti di nuovo attaccante dell’Empoli. Le sue dichiarazioni.

EMPOLI – «La trattativa è nata due settimane prima, c’era la possibilità, non è uscito niente sui giornali ma era concreta. Per me è una grande opportunità, perché è un contesto sano, che funziona. Da parte mia c’è grande umiltà per entrare nei meccanismi della squadra».

VERONA – «Non è una gara scontata, li conosco e ho avuto modo di affrontarli. Si sono rinnovati, ma l’allenatore gioca bene, la partita sarà difficilissima. Penso sia più difficile preparare queste partite che quelle con le grandi».