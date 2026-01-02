Convocati Lecce, le scelte di Di Francesco in vista della gara contro la Juve. Il punto - Calcio News 24

Convocati Lecce, le scelte di Eusebio di Francesco in vista del match contro la Juve

Il tecnico Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei convocati Lecce in vista della sfida contro la Juventus, valida per l’18ª giornata della Serie A Enilive, in programma domani alle ore 18:00 allo Stadium. La squadra pugliese si prepara così ad affrontare una delle trasferte più impegnative della stagione, puntando su un gruppo ampio e versatile, capace di adattarsi alle esigenze tattiche richieste dal match.

Tra i portieri, Di Francesco conferma la fiducia a tre elementi: il titolare Falcone, affiancato da Bleve e Samooja, pronti a dare il loro contributo in caso di necessità. La scelta riflette la volontà dell’allenatore di avere alternative affidabili in porta, fondamentali in una partita di alto livello come quella contro la Juventus.

Il reparto difensivo dei convocati Lecce è composto da giocatori esperti e giovani prospetti: Gallo, Gaspar, Jean, Kouassi, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel e Veiga. Una rosa ampia che permette a Di Francesco di valutare diverse opzioni tattiche e di adattare il pacchetto arretrato alle caratteristiche dell’avversario.

A centrocampo, tra i convocati Lecce, figurano Gorter, Helgason, Kaba, Maleh, Marchwiński, Ramadani e Sala. Questo gruppo combina fisicità, qualità tecnica e capacità di interdizione, elementi chiave per contrastare il gioco propositivo della Juventus. La versatilità di questi centrocampisti consente all’allenatore di alternare moduli e dinamiche in base allo sviluppo della gara.

Infine, il reparto offensivo vede la presenza di Banda, Camarda, N’Dri, Pierotti e Štulić tra i convocati Lecce. Giocatori pronti a sfruttare eventuali spazi e a rendere la vita difficile alla difesa bianconera, con la speranza di sorprendere in contropiede.

Con questa lista di convocati Lecce, Di Francesco punta a mettere in campo una squadra equilibrata, capace di combinare esperienza e gioventù, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo nella difficile trasferta torinese.