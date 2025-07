Lecce, Di Francesco sicuro: «Vogliamo raggiungere la salvezza! Quel giocatore può fare la differenza» - Calcio News 24

Lecce, Di Francesco: «Qui per costruire, Banda può fare la differenza». La situazione attuale

Eusebio Di Francesco ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura alla guida del Lecce e, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha raccontato l’importanza di questi primi giorni di lavoro in ritiro a Bressanone. Per l’allenatore abruzzese, il periodo estivo rappresenta la base su cui costruire il futuro della squadra.

«Il Lecce è ancora un cantiere aperto», ha spiegato Di Francesco, «ma vedo grande disponibilità da parte del gruppo. Stiamo cercando di assimilare i concetti fondamentali del mio gioco e questo ritiro è essenziale per impostare la stagione». Nonostante il calciomercato ancora aperto, con inevitabili arrivi e partenze, l’allenatore ha sottolineato la fortuna di poter lavorare già con diversi giocatori che faranno parte della rosa definitiva.

Uno degli obiettivi principali sarà riportare ai suoi livelli migliori Lameck Banda, esterno offensivo zambiano che negli ultimi mesi ha faticato a incidere. «Lo sto analizzando attentamente», ha dichiarato il tecnico. «Ha qualità importanti, ma deve diventare più concreto sotto porta. In un 4-3-3, un esterno offensivo deve garantire almeno 5 o 6 gol e altrettanti assist a stagione. Banda ha le potenzialità per farlo, e la sua disponibilità al lavoro è totale».

Proprio sugli esterni offensivi Di Francesco intende fondare parte importante del nuovo progetto tecnico del Lecce. «Pierotti e Morente lo scorso anno qualcosa hanno fatto, ma dobbiamo alzare il livello. Servono 4 o 5 esterni sempre pronti, sia a livello fisico che mentale. Sono i giocatori che corrono di più, devono attaccare e difendere, proprio come accade nei grandi club: basta vedere come vengono utilizzati gli esterni nel PSG o in altre big europee».

Il nuovo Lecce di Di Francesco è quindi una squadra in costruzione, ma con una direzione precisa. L’identità di gioco passa per il lavoro quotidiano, la crescita individuale dei singoli e una rosa equilibrata. Obiettivo: costruire una squadra capace non solo di salvarsi, ma anche di entusiasmare. E in Salento, le premesse per riuscirci sembrano esserci tutte.