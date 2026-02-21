Di Francesco prima di Lecce Inter: «Fare risultato con le grandi? Lavoriamo per questo! Coulibaly è importante per un motivo»

L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha voluto dire la sua prima del calcio d’inizio del match di campionato contro l’Inter

Intervenuto nel corso del prepartita di Lecce Inter, il tecnico dei salentini, Eusebio Di Francesco, ha presentato così la sfida valevole per la 26^ giornata del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

FARE RISULTATO NEI BIG MATCH? – «Lavoriamo per questo. Per quello credo che questa sia per noi una grande opportunità. Sapendo che avremo di fronte la prima della classe, la più forte, quella che ha dimostrato di avere più qualità sotto tutti i punti di vista. Noi dobbiamo mettere in campo la nostra passione, il nostro orgoglio e l’atmosfera dei tifosi».

CORAGGIO – «Sicuramente sì, ce ci mettiamo lì ad aspettare diventa difficile. Il coraggio deve essere alla base della mia squadra. E’ una mentalità su cui stiamo lavorando tanto. Oggi reggere nei primi 50-60 minuti sarà fondamentale».

COULIBALY – «Io non lo sottovaluto, l’ho messo quasi sempre in campo dall’inizio. Ha caratteristiche differenti, ha grande continuità all’interno della gara, ha grande dinamicità we comincia anche a vedere la porta rispetto agli anni passati. Noi abbiamo bisogno dell’inserimento dei centrocampisti, specie nel nostro sistema di gioco».