Eusebio Di Francesco analizza la sconfitta contro la SPAL: «Vietato abbattersi, voglio giocatori sempre sul pezzo»

L’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco parla ai microfoni di Sky Sport al termine della sconfitta casalinga contro la SPAL. Grande delusione e amarezza sono emerse dalla sua analisi della partita: «Ho visto una buona squadra nel primo tempo. Avevamo la partita in mano prima del calcio di rigore, con tante occasioni non sfruttate al meglio. Il penalty ha cambiato la partita e da quel momento non siamo riusciti a reagire nonostante l’inferiorità numerica degli avversari. Il problema di fondo è che non ci si deve abbattere. Voglio che i ragazzi stiano sul pezzo sempre, devono essere più continui e più cattivi nel reagire alle difficoltà. Non ho avuto tanti ragazzi questa settimana, i concetti c’erano ma quando in campo non metti la giusta intensità viene tutto meno. Sul loro calcio d’angolo si poteva fare molto meglio, ma non abbiamo perso la partita su questo corner».

Qualche dubbio sull’episodio del rigore che ha sbloccato il risultato e cambiato l’inerzia del match: «Luca Pellegrini ha qualità importanti, è stato un po’ ingenuo ma non so fino a che punto abbia toccato davvero Lazzari» – ha affermato l’allenatore della Roma – «La dinamica è stata veloce, Pellegrini si appoggia un po’ ma lui è andato giù con un po’ troppa facilità». Dzeko impalpabile: «Ha avuto occasioni importanti, di solito riesce a sfruttarle molto bene, si rivela sempre pericoloso ma mi auguro possa riprendersi subito. L’importante è non basarsi solo su di lui». Su Manolas, oggi uno degli assenti principali: «Il gol di Bonifazi non è colpa sua, anche a Bologna abbiamo perso e lui c’era».