Di Francesco rammaricato: «Volevamo vincere questa gara. Ecco cosa è mancato» - Calcio News 24

Lecce‑Sassuolo, Di Francesco: “Abbiamo giocato per vincerla”. Le dichiarazioni attuali

Al termine del match tra Lecce e Sassuolo, il tecnico Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa dallo stadio “Via del Mare”, commentando con soddisfazione la prestazione della sua squadra e facendo autocritica su alcuni dettagli. Secondo Di Francesco, la squadra “ha giocato per provare a vincerla”, anche se alla fine non è arrivato il guizzo decisivo.

Di Francesco ha sottolineato come l’atteggiamento e la determinazione siano stati i punti di forza: «La prestazione di squadra è stata ottima, mi è piaciuta la mentalità e l’intensità», ha detto. Nel primo tempo, ha spiegato il tecnico, il Lecce non ha concesso nulla al Sassuolo, riuscendo a gestire bene le fasi di non possesso. Tuttavia, la difficoltà è arrivata “negli ultimi metri”: Di Francesco ha riconosciuto che mancano più uomini in area di rigore e che si devono cercare maggiore qualità e varietà d’azione.

«Siamo stati un po’ sfortunati, e un po’ meno qualitativi», ha aggiunto Di Francesco. Ma non è voluto cadere nella trappola delle critiche sui singoli: «I due attaccanti vanno supportati, non criticati. Abbiamo bisogno dei loro gol, ma anche delle giocate degli esterni». Il tecnico ha mostrato fiducia nella squadra, rivendicando che serve tempo per aggiustare i dettagli che possono fare la differenza.

A proposito di uno dei giocatori più sotto osservazione, Di Francesco ha parlato di Stulic con un tocco di ironia: «Gli devo togliere il telefonino, così non legge niente… Scherzi a parte, deve continuare ad allenarsi bene». Queste parole evidenziano come l’allenatore cerchi di tenere alta la concentrazione del gruppo e allo stesso tempo di alleggerire le tensioni.

Secondo Di Francesco, il Lecce deve mantenere quella “sicurezza” che ha mostrato ieri in campo. Ha ricordato che ai calciatori ha mostrato immagini di atteggiamenti positivi, come l’esultanza di Tiago Gabriel dopo una chiusura difensiva, per sottolineare l’importanza della grinta in ogni frangente. «La squadra ha senso, dobbiamo conservarlo», ha detto, ricordando che certi comportamenti raccontano più di qualsiasi parola.

Infine, Di Francesco ha puntato sulla pazienza e la spregiudicatezza nei momenti decisivi: quando si affrontano squadre basse e compatte, servono idee alternative e la capacità di “aggirare” l’avversario. Il suo Lecce ha tutte le potenzialità per farlo, e il tecnico lo ha ribadito: «Abbiamo giocato per vincerla, peccato non esserci riusciti».

