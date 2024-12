Di Francesco: «Ci saranno momenti in cui si dovrà soffrire e altri dove avremo il controllo, servirà equilibrio»

Le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, prima del calcio d’inizio della partita dei lagunari contro la Juve

Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Juve–Venezia. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Il concetto della pressione alta va legata ai momenti differenti che dovremo essere bravi a leggere. Ci saranno momenti in cui ci sarà da soffrire e altri in cui avremo il pallino in mano, dovremo avere anche un ottimo equilibrio difensivo».

REAGIRE AI MOMENTI DI DIFFICOLTA’ – «Su quello abbiamo lavorato tanto, sulla capacità di reagire dopo un gol preso. La settimana scorsa siamo andati sotto riuscendo a riprendere il risultato in una gara anomala. Il tempo stringe, dobbiamo cominciare a prendere punti importanti».

NICOLUSSI-CAVIGLIA – «Quando sei centrocampista e hai un ruolo centrale riesci a comunicare con attaccanti e difensori, da lui mi aspetto una crescita sotto questo punto di vista. In questo specialmente all’inizio siamo stati deficitari. Stiamo crescendo, ma non basta».