Di Gennaro sulla Serie A: «Pisacane scelta giusta per il Cagliari! Verona? Avrebbe meritato di più contro Juve e Roma. Lotta salvezza? La Fiorentina…»

Di Gennaro sulla Serie A. Il pronostico dell’ex calciatore dell’Hellas Verona, ora opinionista, sul portale Hellas 1903, riguardo la zona retrocessione

Antonio Di Gennaro, ex calciatore dell’Hellas Verona e oggi opinionista, ha rilasciato un’intervista al portale Hellas 1903, dove ha espresso le sue opinioni su vari temi caldi della Serie A. Tra i principali argomenti trattati, la situazione di Cagliari, l’operato di Fabio Pisacane e la lotta per la salvezza. Di seguito le sue dichiarazioni.

SUL CAGLIARI E LA SCELTA DI PISACANE – «Credo che quella relativa a Pisacane sia stata una scelta giusta! Ho visto il Cagliari contro l’Inter, che è una squadra più forte, e dico che i rossoblù finora hanno dimostrato di potersi giocare un posto per una salvezza tranquilla. L’allenatore conosce tutto, ha allenato anche la Primavera e quindi ha molta considerazione da parte di società e giocatori. Lui mi sembra uno con la fame giusta e la voglia di trasferirla ai giocatori».

SUL HELLAS VERONA – «Penso che al Verona manchi qualche punto, ci sono state alcune problematiche dovute ai diversi cambi durante il mercato. La squadra avrebbe meritato qualche punto in più nella partite contro la Juventus e la Roma! Il percorso del Verona è quello che è, e c’è tempo per recuperare. Adesso possiamo aspettarci qualcosa in più, è normale anche vista la classifica».

LOTTA PER LA SALVEZZA – «Le squadre interessate sono quelle che dice la classifica, mi aspettavo qualche punto in più del Genoa. La Fiorentina dovrebbe risalire, ha i valori per farlo, ma nel calcio non c’è mai una logica. Quelle che sanno che obiettivo partono in vantaggio, tra cui il Verona. Le altre squadre nella lotta per la salvezza sono Pisa, Verona e Parma, la Cremonese sta andando forte. Il Sassuolo ha qualcosa in più , però sappiamo benissimo che se molli un attimo ti puoi ritrovare subito in zona pericolo».