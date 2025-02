Di Gregorio: «Sono contento per il risultato. Per la Juve sono punti molto importanti. Questi giocatori ci possono dare una mano»

Di Gregorio, portiere della Juve, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Como

Michele Di Gregorio, portiere della squadra bianconera, ha parlato in conferenza stampa dopo Como Juve, match valido per la 24ª giornata di Serie A 2024/25.

PARATE – «Sono contento più del risultato, la vittoria dà più valore a tutto. Le parate sono state più importanti, aver vinto così ci rende più felici stasera ma deve essere solo l’inizio. Arriverà un periodo pieno di partite e dovremo farci trovare pronti».

SOFFERENZA – «Non so se la vittoria è stata meritata o no, in campo si ha una percezione diversa. Ma anche quando non si è belli e si riesce a vincere è importante, i punti sono quello per cui giochiamo. Si è vista una prova di carattere».

NUOVI ARRIVATI IN DIFESA – «Ho visto dei ragazzi subito disponibili, dai primi allenamenti. Abbiamo giocato già due partite con Renato, mi son trovato bene. Chi entra in questo gruppo entra in un gruppo sano, coeso, ci possono dare una grande mano».