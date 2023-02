Di Livio: «Fiorentina? Jovic ha atteggiamenti flemmatici non mi sono mai piaciuti»

Angelo Di Livio, ex giocatore, ha parlato del momento della Fiorentina nel campionato di Serie A e di Jovic in particolare

Angelo Di Livio, ex giocatore, ha parlato del momento della Fiorentina a RFV.

PAROLE – «Mi aspettavo molto di più, avevo visto bene la partita contro la Lazio. Poi dopo il ko in casa col Bologna le critiche sono anche giuste. L’obiettivo comunque deve essere cercare di approdare alla finale di Coppa Italia: forse così si potrà salvare la stagione. Jovic è un calciatore che sa giocare a pallone, però gli atteggiamenti flemmatici non mi sono mai piaciuti. Perché oltre alle qualità, bisogna fare anche una rincorsa in più per il compagno. Lui mi sembra che abbia un carattere taciturno e sembra quasi che non gli interessi nulla… Ma è un’impressione».