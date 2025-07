Di Livio Juve: «Vlahovic? Lo vedo triste, niente consigli ma spero ritrovi la serenità; Tudor ha la mentalità giusta»

Le parole di Angelo Di Livio, ex calciatore della Juve, sul nuovo corso bianconero con Igor Tudor in panchina e le manovre di mercato

Ha conosciuto la Juve da protagonista, l’ha vissuta sul campo per 269 partite, ha condiviso lo spogliatoio con Igor Tudor ai tempi in cui il croato era un giovane difensore. Angelo Di Livio, il “Soldatino”, oggi osserva con attenzione il nuovo corso bianconero. Di seguito le sue parole a Tuttosport.

TUDOR GIOCATORE – «Ci siamo incrociati per un anno. Era il suo primo, era il mio ultimo. Igor era molto giovane, proprio all’inizio. Poi è diventato un bel difensore».

PRIMA IMPRESSIONE – «Mi è sempre piaciuta la sua umiltà, appunto. Lui è entrato in uno spogliatoio di figure importanti. L’ha fatto in punta di piedi, con rispetto».

TUDOR ALLENATORE – «Mi piace. Mi sembra concreto. E mi pare pure sia entrato nella mentalità della Juventus».

MENTALITÀ JUVE – «Non necessariamente un grande gioco, ma devono arrivare i risultati».

QUALIFICAZIONE CHAMPIONS – «Sì, quel quarto posto è stato determinante per tanti motivi. Adesso si parte da zero. Ed è consapevole di dover fare risultato, altrimenti la Juve non ti aspetta. Non l’ha mai fatto con nessuno e con lui non farebbe certo un’eccezione».

UTILIZZO DEGLI ESTERNI – «Si è adeguato a quello che aveva a disposizione. Il suo sistema di gioco prevede due giocatori alle spalle della punta, e ha messo gli esterni lì. Ne aveva molti».

GIUDIZIO SULLA SCELTA – «Ah, quello lo diranno i risultati. Può sicuramente cambiare. E mi auguro che qualcuno in quel ruolo possa dargli una mano».

GIOCATORI DA ASPETTARSI DI PIÙ – «Beh, Koopmeiners. Non è stato all’altezza. Tocca far vedere quanto valga. Poi Douglas, anche se ho sentito che può partire. E bisogna capire la situazione di Dusan Vlahovic. Non è una squadra priva di qualità».

ACQUISTO DI CONCEIÇÃO – «Assolutamente sì, Conceiçao a tratti si è caricato la squadra sulle spalle. È un giocatore vivace, veloce, salta l’uomo. Non ce ne sono tanti così e può fare la differenza».

IPOTESI SANCHO – «Ha gol e dribbling, potrebbe avere tanti assist nelle gambe e può giocare alle spalle dell’attaccante. Sulla carta può sostituire Nico Gonzalez».

CASO NICO GONZALEZ – «Ho visto: può essere ceduto. Ma la Juve è esattamente questa roba qui: se non dimostri, rischi di essere risucchiato dalla corrente. E di perdere il posto».

FUTURO DI ALBERTO COSTA – «A me, Alberto Costa, piace pure. Non solo: può ancora crescere, ha davvero tutto per fare l’esterno. Ha una bella corsa, ha un bel piede. Dipende poi da cosa vai a prendere dopo».

POSSIBILE SOSTITUTO DI COSTA – «Non faccio nomi, ma magari ne prendono uno più pronto. A quel punto avrebbe senso privarsene. Qualcosa di più interessante potrebbe aiutare e non poco la Juve».

VLAHOVIC E IL MOMENTO DIFFICILE – «Non so cos’accadrà. E non so nemmeno cosa l’abbia portato a tutta questa negatività».

IL VLAHOVIC ATTUALE – «Lo percepisco cupo, triste, infelice».

UN CONSIGLIO PER LUI – «No, niente consigli. Lui deve tornare a essere sereno. A essere se stesso. Non è possibile che un attaccante così faccia tanta fatica. Vero, c’è il tema stipendio. E si parla molto di lui».

POTREBBE RINASCERE ALTROVE? – «Perché soltanto altrove? I grandi giocatori devono essere bravi a tirarsi fuori dalle situazioni più complicate. E a farlo da soli. Gli allenatori e i compagni possono aiutarti, ma non saranno mai determinanti».

COSA DEVE RITROVARE VLAHOVIC – «La cattiveria, soprattutto».