Di Livio: «La Fiorentina il prossimo anno farà grandi cose»

La Fiorentina ha avviato un nuovo corso societario, con Rocco Commisso: ecco le considerazioni di Angelo Di Livio

Angelo Di Livio guarda con interesse alla sua ex squadra, la Fiorentina. Ecco le sue parole sul nuovo corso inaugurato da Rocco Commisso.

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE

«Mi piace Commisso, so che ha idee abbastanza importanti. Vedremo quello che saprà fare. Mi piace anche Iachini per come si è approcciato alla Fiorentina. ha dato una mentalità divesa. La Fiorentina ha giovani molto interessanti, Castrovilli e Chiesa su tutti. Poi è stata anche molto sfortunata perchè ha perso Ribery in un momento delicato, però è una squadra che secondo me il prossimo anno può fare davvero grandi cose».