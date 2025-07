Di Lorenzo carica il Napoli: «Stiamo lavorando tanto. Dobbiamo migliorare su quell'aspetto» - Calcio News 24

Di Lorenzo guida il Napoli: entusiasmo, nuovi arrivi e obiettivi ambiziosi. La situazione

Dal ritiro di Dimaro-Folgarida, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha tracciato un primo bilancio sulla preparazione estiva, parlando a tutto campo di squadra, nuovi arrivi e ambizioni per la stagione. Le sue parole offrono un’istantanea chiara dello stato d’animo azzurro in questo inizio di annata.

Di Lorenzo ha aperto l’intervista parlando dell’intenso lavoro fisico: «Qui a Dimaro stiamo lavorando tanto, soprattutto sulla parte atletica. È normale in questa fase della preparazione. Il mister ci fa sudare, ma siamo felici: le strutture sono perfette e il clima ci aiuta». Il gruppo, quindi, sembra compatto e determinato a ripartire col piede giusto dopo una stagione difficile.

Riguardo alla sconfitta in amichevole contro l’Arezzo, Di Lorenzo non ha nascosto la delusione, ma ha mostrato la giusta lucidità: «Non ci piace perdere, anche se è normale in questo periodo avere gambe pesanti. Queste partite servono a trovare condizione e a conoscere meglio i nuovi arrivati. Abbiamo analizzato gli errori e vogliamo crescere già dalle prossime uscite».

Una parte importante dell’intervista è stata dedicata ai nuovi volti del Napoli. Il capitano ha sottolineato l’importanza di accoglierli sin da subito: «Avere i nuovi già in ritiro è fondamentale. Vivere insieme ogni giorno rafforza i rapporti. Sono tutti ragazzi per bene, seri e motivati. Alcuni più noti, altri meno, ma tutti con grande spirito di squadra». Il lavoro di integrazione, secondo Di Lorenzo, è già ben avviato e contribuirà a formare un gruppo solido.

Parlando degli obiettivi, il difensore è stato molto chiaro: «Vogliamo dare continuità, come nella stagione dello scudetto. I momenti difficili arriveranno, ma dobbiamo superarli insieme. Difendere il titolo sarà complicato, ma è ciò che vogliamo. Crescere come squadra e come singoli è il nostro obiettivo quotidiano».

Infine, Di Lorenzo ha toccato il tema Champions League, che segnerà il ritorno del Napoli nella competizione con un nuovo format: «Ci attende una stagione ricca di sfide: Champions, Supercoppa, Coppa Italia. Dovremo essere pronti e uniti. Tutti saranno importanti, perché sarà una stagione lunga e faticosa».

Con la sua leadership silenziosa ma concreta, Di Lorenzo si conferma ancora una volta il punto di riferimento dentro e fuori dal campo per il Napoli.