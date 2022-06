Di Maria Barcellona riprende quota. In Spagna sicuri: i blaugrana possono ancora sperare nella firma dell’argentino

Aumentano le voti che vogliono Di Maria più vicino al Barcellona.

Per Sport, infatti, i blaugrana avevano puntato Raphinha del Leeds come sostituto di Dembele, ma il prezzo di 50 milioni ha bloccato l’iniziativa, riportando i blaugrana in piena corsa per l’argentino. La Juve è avvisata.