Di Maria Juve, ancora nessuna risposta: le prossime mosse dei bianconeri

Di Maria Juve, la risposta dell’esterno argentino dopo l’ultima offerta non è ancora arrivata: il punto sulla situazione

La risposta di Di Maria alla Juve riguardo l’ultima offerta presentata non è arrivata come ci si attendeva.

La deadline era fissata per questo fine settimana, ma ad oggi il Fideo, in vacanza ad Ibiza, non ha comunicato cosa intende fare. Ora, secondo Sky Sport, potrebbero presto esserci novità sulla posizione che assumeranno Cherubini e gli altri dirigenti bianconeri.